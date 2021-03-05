В пензенской мэрии обсудили реконструкцию верхней части улицы Московской

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Напомним вам, что верхняя часть улицы Московской будет реконструирована в этом году по программе «Формирование современной городской среды».

- Проект серьезный. Наша главная задача – сделать так, чтобы работы не мешали жителям и проезду экстренных служб, - отметил Магомед Агамагомедов.

Начать планируется с замены теплосетей, водопровода и канализации. Заместитель главы городской администрации поручил вывезти скопившийся снег, чтобы талые воды не мешали работам.