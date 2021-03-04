В Пензе состоится чемпионат России по спортивной гимнастике

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

После длительного перерыва из-за пандемии коронавируса для многих гимнастов чемпионат России станет главным шагом для возвращения в большой спорт. Соревнования - отборочный этап перед предстоящим чемпионатом Европы, который пройдёт в Швейцарии с 21 по 25 апреля.

В списках участников числятся 75 женщин и 95 мужчин, среди которых есть и пензенские атлеты: Ильдар Юскаев, Валентин Бесхмельницын, Алексей Лунев, Иван Елькин, Олег Ступкин, Сергей Гоглов, Денис Аблязин и Евгений Пашкин.