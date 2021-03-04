Пензенские росгвардейцы провели акцию «Вам, любимые!»

ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Акция, организованная при поддержке регионального правительства, состоялась на улице Московской.

- Мы решили сделать этот солнечный день еще прекраснее, подарив женщинам тюльпаны, - отметил начальник отделения по работе с личным составом региональной Росгвардии подполковник Дмитрий Осипов. – Современная женщина – это любящая мама, заботливая жена, хорошая хозяйка и незаменимый специалист в разных профессиональных сферах. Спасибо вам за то, что вы делаете мужчин сильнее, а мир – красивее и счастливее.

Цветы из рук правоохранителей получили десятки женщин.