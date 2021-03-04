Испугалась и вернулась обратно: В Пензенской области погибла спасенная из горящего дома 6-летняя девочка

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Сегодня в половине пятого утра в диспетчерскую службу МЧС поступило сообщение о пожаре в Кузнецке Пензенской области. Горел дом на улице Белинской.

Глава семьи успел вывести из дома троих детей, но шестилетняя девочка, испугавшись, вернулась в жилище. Во время тушения пожарные обнаружили ее тело в дальней комнате.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Пензенской области, семья, проживающая в доме, состоит на учете в социальной службе, с ними неоднократно проводилась разъяснительная и профилактическая работа. В прошлом ноябре в их жилище уже был зарегистрирован пожар. Тогда представители МЧС предложили семье установить дымовой извещатель, но они отказались.