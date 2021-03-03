В Пензе начал работу форум «Роль женщины в социально-экономическом развитии области»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Областной форум проводится уже в 12 раз в преддверии Международного женского дня. В этом году в рамках мероприятия состоится работа девяти дискуссионных площадок, а также заседания Клуба приемных семей, мастер-класс и другое.

- Со времен СССР у нас много женщин в рядах руководителей, политиков, предпринимателей, - отметил Иван Белозерцев. – Представительницы прекрасного пола осваивают новые профессии, выбирают свои личный путь. А государство должно помогать им в этом.

В ближайшие три года в Пензенской области не менее 3000 семей заключат социальный контракт и получат финансовую помощь. В этом году на эти цели выделят более 270 миллионов рублей.

Отдельное внимание в нашем регионе уделяется поддержке женщин старшего возраста.

- Федеральная программа «Старшее поколение» позволяет гражданам старше 50 лет бесплатно освоить новые профессии или повысить квалификацию, - отметил Иван Белозерцев.

В конце мероприятия Иван Белозерцев вручил награды сотрудницам отраслевых профсоюзных организаций региона.