Без опыта работы в Пензенской области проще всего устроиться продавцом

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Аналитики сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru узнали, в каких сферах проще всего найти работу жителям Пензенской области, не имеющим опыта. Всего с начала года в Пензенской области было опубликовано трех тысяч вакансий для соискателей без опыта.

Больше всего предложений для таких сотрудников с начала года было опубликовано в сфере продаж. В большинстве случаев требуются продавцы-кассиры или консультанты со средней предлагаемой зарплатой 20,5 тысяч рублей.

Чуть меньше требуются работников в сферах «Административный и рабочий персонал». В среднем, операторам колл-центра и курьерам предлагают до 30 тысяч рублей, а кладовщикам и грузчикам – 32 и 26 тысяч соответственно.

Реже всего сотрудников без опыта работы ищут компании в сферах добычи сырья, топ-менеджменте и закупок.