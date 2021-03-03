В ходе расследования дела о взрыве в пензенской пекарне задержали мужчину

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

СУ СК по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту взрыва и начавшегося после пожара в пекарне на улице Калинина. Напомним вам, инцидент произошел днем 28 февраля. В результате пострадали шесть человек, среди которых двухлетняя девочка.

Пекарня принадлежала индивидуальному предпринимателю. Накануне следствием был задержан 46-летний мужчина, занимавшийся бизнесом от его имени. Именно он и арендовал помещение и обустроил в нем предприятие – в том числе, и печь с подключенным к ней баллоном с бытовым газом.

Задержанному предъявлено обвинение в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Свою вину мужчина признал.

Расследование продолжается.