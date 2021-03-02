Сотрудники ГУ МЧС России по Пензенской области сделали прививки от коронавируса

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

В Пензенской области продолжается вакцинация населения против коронавируса. И в стороне от нее не остаются ни сотрудники предприятий, ни представители ведомств. Сегодня вакцинация состоялась в ГУ МЧС по Пензенской области.

Одним из первых сделать прививку решил первый заместитель начальника ведомства Александр Урусов, чтобы на своем примере показать важность этого мероприятия. Сегодня также прошли вакцинацию сотрудники Главного управления, ветераны и члены их семей. Во время вакцинации соблюдались все необходимые меры безопасности.

Завтра вакцинация продолжится в первом пожарно-спасательном отряде.