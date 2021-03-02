Первые Центры образования цифрового и гуманитарного профилей появились в Ударной и Ново-Выселской школах. В прошлом году «Точки роста» открылись в Зубово-Полянской СОШ № 1, Явасской, Потьминской, Сосновской и Парцинской школах.В рамках проекта «Успех каждого ребёнка» осуществляет свою деятельность мобильный технопарк «Кванториум». Образовательными программами охвачено 460 детей в возрасте от 10 до 17 лет.Создано 180 новых мест дополнительного образования на базе ДЮСШ. Проведен капитальный ремонт спортивного зала в Тарханско-Потьминской основной общеобразовательной школе.По проекту «Цифровая образовательная среда» закуплено компьютерное оборудование и программное обеспечение для Зубово-Полянской гимназии и Ачадовской СОШ.В этом году «Точки роста» планируется создать в Ширингушской СОШ и Зубово-Полянской гимназии. Цифровая образовательная среда будет внедрена в Потьминской и Явасской СОШ.