В Мордовии переоборудуют ряд фельдшерско-акушерских пунктов

В ходе оглашения Послания Федеральному Собранию Президент Владимир Путин распорядился усилить работу по налаживанию системы первичной медицинской помощи.

В Мордовии немалые средства будут направлены на возведение и переоборудование ряда ФАПов. Озвученная Президентом страны инициатива уже запущена. Ремонтируются и оснащаются современной техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи.

Реализация новой программы в Мордовии обойдется примерно в 14,7 миллиарда рублей. Из них 10,8 миллиарда пойдет на строительство и капитальный ремонт медучреждений, 2,7 миллиарда — на приобретение техники и оборудования, 470 миллионов — на закупку транспорта, 335 миллионов — на цифровизацию отрасли. Насущный вопрос — повышение доступности медпомощи в сельской местности: пристальное внимание обратят на работу скорой медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах.