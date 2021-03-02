Жителей Пензенской области доставили до больниц на вертолете

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Двое больных с сердечно-сосудистыми патологиями были транспортированы на вертолете «Ансат» в сопровождении врача-реаниматолога. Один пациент был эвакуирован из Кузнецка, второй – из Нижнего Ломова.

Напоминаем вам, что работа санавиации в регионе приостанавливалась из-за плохой погоды и возобновилась только в феврале. За этот месяц были совершены пять вылетов, в том числе один межрегиональный. Специализированную медицинскую помощь получили пять пациентов.