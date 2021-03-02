Пензенские родители в пятый раз сдадут ЕГЭ

Фото: Министерство образования Пензенской области

17 марта мамам и папам пензенских школьников снова представится возможность испытать на себе все прелести современных выпускных экзаменов: от процедуры регистрации до выполнения самих заданий. Регион присоединится к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» уже в пятый раз. За парты также сядут и представители региональных СМИ. Всем им предстоит написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку.

Чтобы принять участие в акции, нужно до 16 марта подать заявку на адрес электронной почты: o.bogdanova@edu-penza.ru или по телефону 56-27-09. Акция пройдет в школе № 47. Начало в 15:00.