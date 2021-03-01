Сотрудники детской больницы им. Н.Ф. Филатова получили продуктовые наборы и цветы

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Сегодня 140 продуктовых наборов медикам детской больницы вручил председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин. Спикер парламента поблагодарил медиков за их самоотверженный труд:

- Коронавирус не щадит никого. Но вы стоите на страже здоровья маленьких пациентов и помогаете им. Спасибо вам за это.

На сегодня по инициативе «Единой России» в нашей области медики, работающие в «красных зонах» получили более шести с половиной тысяч продуктовых наборов.