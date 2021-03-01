Иван Белозерцев провел рабочую встречу с Александром Самокутяевым

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По словам губернатора, несмотря на то, что прошлый год выдался тяжелым, с поставленными задачами регион справился. Александр Самокутяев подтвердил: успехи Пензенской области не раз отмечались на федеральном уровне:

- В разговорах с коллегами в Госдуме я часто говорю об успехах Сурского края.

В этом году главным направлением работы станет повышение качества жизни людей в сельской местности. В частности, речь шла о ремонте дорог.

- За последние годы мы отремонтировали немало дорог в селах нашего региона, но есть еще, над чем работать, - подчеркнул Иван Белозерцев.