СУ СК по Пензенской области сообщило новые подробности ЧП на улице Калинина

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

По данным следствия, вчера днем в нежилом здании на улице Калинина произошел взрыв газа, который привел к пожару. В помещении, где и случилось ЧП, располагалась пекарня, принадлежащая индивидуальному предпринимателю.

В результате инцидента пострадали люди, находившиеся в этот момент внутри: три женщины 1995, 1986 и 1961 годов рождения, двое мужчин 1997 и 1975 годов рождения и девочка 2018 года рождения. С ожогами и другими травмами они были госпитализированы, и сейчас им оказывается медицинская помощь.

По факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследования продолжается.