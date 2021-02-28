В Пензе на улице Калинина загорелось административное здание

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Пензенской области, сообщение о пожаре поступило около трех часов дня. Горело административное здание на улице Калинина.

На тушение привлекались восемь единиц техники и 50 сотрудников ведомства. В итоге от огня пострадала площадь в 150 квадратных метров. Медицинская помощь оказывалась шестерым, среди них один ребенок. Погибших нет.

По словам очевидцев, пожару предшествовал взрыв газа в пекарне, находящейся в том же здании. Официальная версия произошедшего пока не озвучена. Причина пожара устанавливается.