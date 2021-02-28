«Вот это киса!»: пума Месси из Пензы покоряет интернет

ФОТО: Instagram

Александр Дмитриев всегда мечтал о большой кошке. Долгое время мужчина задумывался о приобретении гепарда, но даже не предполагал, что подобное осуществимо. Но в дело вмешался счастливый случай: в 2017 году он и его супруга Мария познакомились с пумой Месси. И это была любовь с первого взгляда.

Александр Дмитриев всегда мечтал о гепарде. (ФОТО: Instagram)

К тому времени Месси, несмотря на небольшой возраст (он родился осенью 2015 года), успел пережить немало. Появился на свет он, а также его брат и сестра в Саранском зоопарке. В то время Мордовию уже охватила футбольная горячка в преддверии чемпионата мира (в 2018 году Саранск станет одним из городов, где пройдут матчи мундиаля), и поэтому новорожденных детенышей пумы назвали в честь звезд мирового футбола: Месси, Суарес и Неймар (позже ее имя сменят на Афину).

В трехмесячном возрасте Месси был продан в контактный зоопарк, находящийся в соседнем городе. Так получилось, что из всех трех детенышей именно он имел слабое здоровье и потому не был приспособлен к жизни в вольерах. Отпустить животное в дикую природу также не представлялось возможным: пумы не обитают на территории нашей страны, да и вряд ли бы Месси смог там выжить.

По условиям торгового центра, в котором располагался зоопарк, пума мог жить в нем только до достижения годовалого возраста. Какая судьба ожидала Месси дальше – сейчас уже вряд ли кто-то может сказать точно.

ФОТО: Instagram

Увидев пуму, семья Дмитриевых после трех дней размышлений, взвешиваний всех «за» и «против», пришли к директору зоопарка с предложением выкупить животное. К их удивлению, тот согласился, но сразу предупредил: Месси нуждается в особом уходе.

- Нас это не остановило. Мы всю информацию записали и сразу помчались в строительный магазин: ведь у ребенка должен быть свой уголок, - отмечают Дмитриевы. – Отгородили часть прихожей, обили стены бамбуком, соорудили дерево, а вод ним - нору, чтобы у Месси было место для отдыха и пряток, из косяков дверей сделали когтеточки. На одной из стен разместили огромное зеркало – чтобы пума не чувствовала себя одинокой. Закупили миски, игрушки, лакомства. Сделали все, чтобы Месси сразу понял: он дома.

Дмитриевы выкупили Месси из контактного зоопарка. (ФОТО: Instagram)

Далее был тяжелый и длительный период реабилитации. Список диагнозов, с которыми предстояло бороться семье Дмитриевых, поражал: у Месси выявили хронический цистит, рахит, атрофию мышц, проблемы с тазобедренным суставом… Помимо этого, большой кот нуждался в воспитании: но где в Пензе найти специалиста, способного выдрессировать пуму? К счастью, после сотни звонков кинологам, один дрессировщик согласился помочь, поскольку ранее уже занимался воспитанием рыси. В ходе занятий с ним Месси сумел выучить более десяти команд.

- Оказалось, что у него прекрасный характер. Месси очень спокойный и ласковый, - отмечают хозяева животного.

И не поспоришь: на многочисленных роликах и фотографиях Месси с удовольствием играет, выпрашивает еду и просто бездельничает, валяясь на теплом солнышке. А еще иногда мурчит – совсем как обычный кот. Только больше в несколько раз.

Хотя, конечно же, были и проблемы. Когда Дмитриевы забрали пуму из зоопарка, то им пришлось жить всем вместе в небольшой квартире. Содержание пумы в ограниченном пространстве оказалось довольно сложным.

Достаточно затратным выходит и питание Месси – в сутки ему требуется полтора килограмма пищи. Рацион пумы состоит, в основном, из говядины и субпродуктов, в каждой порции есть суточный цыпленок и мышка.

Помимо этого, пара регулярно моет Месси и подстригает ему когти.

В конце 2019-го года семья переехала в частный дом. Примерно в то же время у них появился и второй дикий питомец – самка гепарда по имени Ичель или же, как ее называли сами Дмитриевы, Ичи. На тот момент кошке было десять лет, пять из которых она выступала в цирке. После смерти одного гепарда в труппе Ичель поставили в номер на его замену, но другие кошки так и не приняли ее, поэтому животное стало еще одним питомцем пензенских супругов. Весной 2020 года Ичи скончалась от поздно диагностированного рака легких.

До Герды в семье жила самка гепарда по имени Ичель. (ФОТО: Instagram)

Спустя несколько месяцев, в сентябре, семья решилась взять еще одного гепарда. Новым питомцем стала семилетняя Герда. Гепард родилась в Африке и шесть лет прожила в сочинском зоопарке. В отличие от Месси, Герда живет не в доме, а в просторном вольере во дворе.

В 2017 году Дмитриевы создали канал на YouTube и аккаунт в Instagram, посвященные Месси, под названием «I_am_puma». На сегодня общее число подписанных на них людей превышает три миллиона. Среди почитателей Месси есть даже канадская актриса Джодель Ферланд, известная русским кинозрителям по фильмам «Сайлент Хилл», «Страна приливов» и «Дело №39». В комментариях люди часто выражают восхищение и восторг, но находятся и те, кто не одобряет содержание дикой кошки дома.

Самим Дмитриевым тоже не по нраву одомашивание диких зверей. Однако, по их мнению, Месси – случай особенный. И что-то менять в его жизни они не планируют.