Пензенец задержан за хранение героина

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Житель Пензы 1989 года рождения задержан отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД. Во время досмотра при мужчине был обнаружен сверток, обмотанный изолентой, с веществом белого цвета. Позже экспертиза подтвердит, что содержимое свертка было наркотиком – героином. Мужчина рассказал, что купил запрещенное вещество в интернете для личного употребления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет. В отношении него избрана мера принуждения – обязательство о явке.