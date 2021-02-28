Иван Белозерцев поздравил с днем рождения жительницу Пензы Дарью Мельниченко

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня губернатор вручил имениннице удостоверение и Почетный знак «Во славу земли Пензенской».

- Я пришел поздравить вас с днем рождения и поблагодарить за все, что вы сделали для нашего региона. Вы прошли Великую Отечественную войну и много трудились на благо нашей страны. Огромное спасибо вам, - отметил Иван Александрович. – От всего сердца желаю вам здоровья и долгих лет жизни.

Дарья Мельниченко 30 лет проработала оператором котельной в военном городке. Воспитала двух дочерей и двух сыновей. Вышла на пенсию только в 1989 году.