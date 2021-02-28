В Пензенской картинной галерее открылась выставка памяти мариниста Александра Заикина

Фото предоставлено Пензенской картинной галереей

Жителей и гостей Пензы приглашают на выставку памяти выдающегося мариниста Александра Юрьевича Заикина, открывшуюся в областной картинной галерее. Свои работы сам автор называл «Морской археологической живописью». На полотнах Александра Заикина с документальной точностью изображены корабли, стоявшие на вооружении Российского флота и флотов ведущих морских держав в XIX-XX веках.

Выставка «Время. Море. Корабли» включает в себя 30 произведений маэстро. Часть из них художник сам подарил галерее при жизни, другие, согласно завещанию Александра Юрьевича, передала учреждению его вдова, еще 12 картин, вошедших в экспозицию, находятся в частных коллекциях.