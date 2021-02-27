В Русском Камешкире состоялась областная эстафета по лыжным гонкам на призы губернатора

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Перед началом соревнований к участникам обратился Заместитель Председателя Правительства Пензенской области Валерий Савин:

- Мы проводим эту эстафету в десятый раз, и уже в пятый она проходит в Камешкирском районе. Сегодня вы снова можете показать свое мастерство. Пусть победит сильнейший!

Эстафета состоялась на стадионе «Рубин». В состязаниях приняли участие 424 спортсмена в составе смешанных сборных. Сборные были поделены на три группы. В итоге места распределились следующим образом:

1 место – команда Пензы; 2 место - команда Кузнецка; 3 место - команда Заречного.

II группа: 1 место - команда Никольского района; 2 место - команда Городищенского района; 3 место - команда Каменского района.

III группа: 1 место - команда Камешкирского района; 2 место - команда Неверкинского района; 3 место - команда Спасского района.

Как отметил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский, победителям и призерам вручили лыжный инвентарь.