Жительница Пензенского района отдала мошенникам более трех миллионов рублей

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Жительница села Засечное 1976 года рождения обратилась в полицию. Женщина рассказала, что несколько месяцев назад разместила в Интернете объявление о поиске работы. 15 февраля с ней связался мужчина, предложив ей должность верстальщика. Она согласилась.

После этого незнакомец сообщил, что гражданка может получить и дополнительный заработок, если будет покупать биткоины. Для этого женщине нужно было установить приложение для покупки криптовалюты. Она так и поступила, а после обнаружила на счету 103 доллара. Работодатель пояснил, что это бонус за регистрацию, но, чтобы заработать еще больше, нужно вложить свои средства.

Пострадавшая оформила два кредита на общую сумму в полтора миллиона рублей и внесла эти средства на свой счет. Но этих денег оказалось недостаточно. Подстегиваемая обещаниями получить крупную сумму, женщина уговорила мужа и сестру также взять кредиты на суммы 350 и 246 тысяч и около миллиона рублей. Все эти деньги она внесла на свой счет.

Не получив ничего, кроме очередной просьбы пополнить счет со стороны работодателя, женщина заподозрила неладное и пошла в полицию, где ей объяснили, что она стала жертвой мошенников. Сама пострадавшая знала о таких случаях обмана, но ни она, ни ее родственники не воспрепятствовали случившемуся.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.