Артем Здунов отправил в отставку правительство Мордовии

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Вчера в ходе заседания очередной сессии Госсобрания РМ врио главы Мордовии Артем Здунов озвучил решение об отставке республиканского правительства:

- 100 дней назад Президент Владимир Путин назначил меня руководителем республики. Этого времени достаточно, чтобы разобраться с текущей ситуацией и понять, как двигаться дальше.

В числе выявленных проблем региона – низкие уровни доходы граждан, нехватка рабочих мест, тяжелое положение крупных предприятий, отставание в реализации национальных проектов.

- Председатель правительства и некоторые министры практически самоустранились от решения накопленных проблем, поэтому я принял решение об отставке правительства. Соответствующий Указ сегодня мной подписан.

Обращаясь к депутатам Госсобрания, врио главы республики поручил провести реформирование органов власти и устранить дублирующие функции, а также привести нормативную базу региона в соответствии с новыми требованиями.

- Та система управления, которая сегодня выстроена в республике, уже не соответствует реальному времени, - резюмировал Артем Здунов.