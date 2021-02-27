Бывший кинотеатр «Родина» реконструируют с сохранением исторического облика

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В прошлом году специалисты обследовали здание и пришли к выводу, что оно находится в аварийном состоянии. По итогам было предложено два варианта: полный снос строения и возведение нового или замена аварийных конструкций.

Глава региона отметил, что он поддерживает второй вариант:

- Здание красивое, и нужно оставить его исторический облик. Это центральная часть города, нужно сохранять нашу историю.

Губернатор поручил подготовить несколько вариантов проекта реконструкции с учетом всех вариантов.