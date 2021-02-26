Реализацию проекта сегодня обсудили губернатор Иван Белозерцев и председатель регионального отделения «Союза женщин России» Ольга Чистякова. Сейчас в качестве социальной гостиницы используются площади кризисного центра «Покров» и Комплексного центра срочной социальной помощи в Пензе.Как отметил губернатор, потребность женщин в неком убежище, где они смогут скрыться от насилия и спрятать своих детей, чрезвычайно высокая, но многие в таких делах боятся огласки.- Поэтому проекту необходимо информационное сопровождение. Женщины должны знать, что тут им помогут. При этом важно продумать все этапы оказания помощи: порой, сбегая от нетрезвого мужа, они не успевают взять что-то с собой, даже кошелька. Как им добраться до социальной гостиницы в таком случае?В качестве решения губернатор предложил заключить соглашения с такси, чтобы их машины довозили женщин до пункта назначения, а затраты им компенсировались после.Ольга Чистякова рассказала, что взаимодействие с областными министерствами труда, социальной защиты и демографии, а также образования и здравоохранения уже налажено. В ближайшее время полная дорожная карта по проекту «Социальная гостиница» будет представлена.- Мы обязаны дать возможность женщинам побыть в спокойной безопасной обстановке, решить проблемы, - резюмировал Иван Белозерцев.