В Пензенском центре крови прошла донорская акция

Акцию помогли организовать волонтеры-медики.
Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
Помощь в организации акции оказали волонтеры – студенты медицинского института ПГУ. Молодые люди подготовили буклеты с информацией о том, как подготовиться к сдаче крови, и важности подобных акций.
- Волонтеры-медики помогли привлечь к нам новых доноров, - отметила отметила главный врач Центра крови Татьяна Крылова. – Это значит, что в регионе не будет нехватки крови и ее компонентов.
В ходе акции более 70 человек сдали свыше 30 литров крови. Все доноры получили сладкие подарки.