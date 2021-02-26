В Пензенском центре крови прошла донорская акция

Акцию помогли организовать волонтеры-медики. Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Помощь в организации акции оказали волонтеры – студенты медицинского института ПГУ. Молодые люди подготовили буклеты с информацией о том, как подготовиться к сдаче крови, и важности подобных акций.

- Волонтеры-медики помогли привлечь к нам новых доноров, - отметила отметила главный врач Центра крови Татьяна Крылова. – Это значит, что в регионе не будет нехватки крови и ее компонентов.

В ходе акции более 70 человек сдали свыше 30 литров крови. Все доноры получили сладкие подарки.