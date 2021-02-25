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Почему в Пензе выросли цены на такси и как сэкономить на поездке

Горожане жалуются, что автобусов и таксистов в морозную погоду стало меньше
Источник:kp.ru
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