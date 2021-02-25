Почему в Пензе выросли цены на такси и как сэкономить на поездке

Последняя неделя для жителей Пензы выдалась сложной. Добраться на работу или по делам порой было крайне сложно. Из-за аномальных морозов, когда столбики термометров опускались до -33 градусов, дождаться автобус становилось практически невозможно. Маршруток в непогоду стало меньше. Люди массово начали вызывать такси. Но и здесь столкнулись со сложностями. Во-первых, увеличилось время ожидания подачи авто, во-вторых, цены поползли вверх.- Тарифы на проезд не менялись. Не было повышения ни стоимости одного километра проезда, ни одной минуты, - сообщили в службах такси. И пояснили, с чем связано увеличение итоговой суммы проезда.- На стоимость влияет спрос, который сейчас высокий. Кроме того, большую роль в формировании цены играет расстояние, и время пути по тому или иному маршруту. Из-за гололедицы и метели заказы выполняются намного медленнее. Приведем пример. В обычную погоду пять километров пути водитель проезжает за пять-десять минут. Но ситуация на дорогах последнюю неделю сложная. Водители едут медленнее. Эти же пять километров теперь проезжают за десять-двадцать минут, - говорят в таксопарках.Кроме того, порой не хватает водителей. Из-за морозов и гололедицы у одних таксистов не заводились машины, у других не получалось выехать со двора, так как дорога была покрыта коркой льда.1. Вызывайте такси до начала и после окончания часа пик. Обычно утром на работу люди едут к 9.00, а с работы выезжают в 18.00. Поэтому, по данным сервисов такси, утром больше всего вызов и выше цены в период с 8.30 до 8.45, а вечером за 5-10 минут до окончания рабочего дня.Совет: чтобы сэкономить, вызывайте такси утром примерно в 8.15, или уже, когда все разъедутся, в 9.15 или после 10.00. А вечером заказывать машину нужно в 17.40, или после 19.00.2. Повышенный спрос на такси наблюдается каждую пятницу. Начинается он в 22.00 и длится до 3.00 субботы. Люди не спешат домой, так как ближайшие два выходных смогут выспаться.Совет: заказов становится меньше за 10-15 минут до наступления каждого часа. К примеру, выгодно вызывать машину в 22.45, 23.50 и так далее.3. В субботу ночью цены тоже могут кусаться. По данным агрегаторов такси, больше всего заказов фиксируется в первые 10-20 минут каждого часа – это в 23.10, 00.20 и так далее.Совет: вызывайте такси за 15-20 минут до начала нового часа. К примеру, в 23.40, 00.45, и так далее.- Если видите, что цена стала выше, чем обычно – подождите. Как только спадет число желающих уехать, коэффициент снизится. Если одновременно с этим немного разгрузятся дороги, цена поездки упадет еще сильнее, - говорит Александр Аникин, главный аналитик Яндекс.Такси. – Иногда может помочь другой вариант. Он более сложный, но тоже эффективный. Проехать на общественном транспорте самые загруженные части города, а дальше вызвать такси. Но это, если у вас есть запас времени.