Житель Мордовии сгорел в своем доме из-за неисправной печи

Фото: ГУ МЧС по РМ

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую служба около четырех утра. Горел дом на улице Карла Маркса в селе Алово. Пожарных вызвали соседи, которые заметили зарево за окном. Зайти им в дом не удалось – к тому времени пламя охватило заднюю часть дома, где обычно спал хозяин жилища 1958 года рождения. Там же и было обнаружено его тело.

ФОТО: ГУ МЧС по РМ

В холодное время года мужчина отапливал дом двумя печами. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность одной из них.