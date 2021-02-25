Пензенские лесничества получили новую технику

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Экспозиция новых машин и оборудования была организована в рамках коллегии министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

- В последние годы мы существенно обновили парк техники и оборудования, - отметил губернатор Иван Белозерцев. – Это позволило нам еще эффективнее бороться с пожарами: в прошлом году на территории региона не было зарегистрировано ни одного крупного лесного пожара, а все мелкие возгорания ликвидировались в течение суток.

В 2021 года реализация проекта «Сохранение лесов» продолжится. На эти цели из федерального бюджета направят более 88 миллионов рублей. Эти средства пойдут, в том числе, и на закупку новой техники. Сейчас уже приобретены 12 лесопожарных комплекса на базе УАЗ. Они распределены по областным лесничествам.