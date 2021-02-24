Пензенский театр «Кукольный дом» покажет свои спектакли в Красноярске

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Ее с 2017 года финансирует Министерство культуры РФ. В первый год реализации программы ее участниками стали 100 театров из разных регионов нашей страны. Их гастроли были организованы, чтобы все граждане смогли ознакомиться с культурной жизни страны.

В этом году пензенский театр «Кукольный дом» стал участником программы в рамках Всероссийского единого гастрольно-концертного плана Минкультуры России. Всего же в программе принимают участие 260 театров.

Пензенские артисты отправятся в Красноярск. Там они покажут три спектакля для детей: «Братец Лис & Братец Кролик», «Как Лиса Медведя обманывала», «Самый лучший папа», и одну постановку для взрослых - «Попугай и веники».