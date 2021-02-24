Двое пензенских преподавателей попались на взятках

Положительные оценки за экзамен подозреваемые оценивали в семь-десять тысяч рублей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Следствием установлено, что с 2018 по 2020 год двое преподавателей спецдисциплин пензенского филиала Самарского государственного университета путей сообщения не раз получали от студентов деньги. Взамен педагоги ставили им в зачетные книжки и ведомости необходимые оценки, при этом не проверяя знания. За зачеты и экзамены сотрудники вуза просили от семи до 11 тысяч рублей, диплом, написанный и рецензированный ими же, оценивался в 15-20 тысяч. Факты коррупционных преступлений подтвердились в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников УТ МВД России по ПФО.

Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможная причастность подозреваемых и к другим преступлениям.

В адрес руководства вуза будет направлен представление об усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.