В Пензенской области от паводка могут пострадать 18 районов

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Подготовка уже ведется. Региональное управление ЖКХ определило районы, которые могут пострадать от паводка сильнее всего: это Бессоновский, Городищенский, Иссинский, Каменский, Земетчинский, Камешкирский, Лопатинский, Кузнецкий, Шемышейский, Лунинский, Мокшанский, Белинский, Наровчатский, Малосердобинский, Сосновоборский, Сердобский, Нижнеломовский и Тамалинский. В зону подтопления попадают 54 пункта в этих районах. Это около пяти тысяч домов, в которых проживают более 14 тысяч человек.

Губернатор Иван Белозерцев поручил обеспечить своевременную очистку русел рек, а также провести мониторинг территорий, которые могут быть затоплены.

- Проанализируйте опыт прошлый лет. Подготовьте списки людей, которые могут остаться без жилищ. Придумайте, где их размещать и как кормить. Заранее организуйте информационную работу с населением, - отметил глава региона.