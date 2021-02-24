После ночного пожара в военном госпитале в Пензе перекрыли улицу Кирова

ФОТО: Сообщество «Сова Пенза Авто» в социальной сети «Вконтакте»

Пользователи социальных сетей сообщили о дыме в центре города. Чуть позже появились фото пожарных расчетов, съезжающихся к военному госпиталю на улице Кирова. К тому моменту, если верить очевидцам, одно из зданий на территории учреждения здравоохранения уже полыхало открытым огнем. По предварительным данным, пострадавших удалось избежать.

В пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области происшествие не комментируют, поскольку госпиталь относится к объектам Минобороны.

После тушения часть центральной улицы города превратилась в каток, поэтому рано утром ее перекрыли. (фото: сообщество «Черный список Пенза» в социальной сети «ВКонтакте»)

Утром многие жители города, работающие в центре, не смогли приехать в свои офисы вовремя: улица Кирова буквально превратилась в каток из-за воды, использовавшейся для тушения, поэтому рано утром было решено ее перекрыть. Это решение вызвало волну негатива в социальных сетях: многим пришлось пройти несколько кварталов, поскольку общественный транспорт ездил по объездному пути.

Как отмечает пресс-служба городской администрации, проезд ограничен на участке улицы Кирова от улицы Лермонтова до улицы Кураева. Движение троллейбусов приостановлено, автобусы и маршрутки ездят по улицам Володарского и Урицкого.