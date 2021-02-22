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Спорт

Артем Здунов открыл соревнования по мотокроссу в Рузаевском районе

Турнир посвящен Дню защитника Отечества
Анна ЧЕРНАЯ
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Самый юный участник соревнований получил подарок от врио главы республики.

Самый юный участник соревнований получил подарок от врио главы республики.

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Состязания проводятся уже во второй раз. Их участниками становятся спортсмены из Мордовии, Самарской, Пензенской, Рязанской и других областей.

- Приятно, что к нам в Мордовию приезжают мотогонщики из разных регионов, - отметил врио главы республики Артем Здунов. - Это зрелищный вид спорта. Очень правильно, что соревнования проводятся в память чемпиона Европы мотогонщика Андрея Гаврилкина.

За победу боролись спортсмены разных возрастов. Самому юному мотогонщику, Артему Калинкину, всего пять лет. Мальчик получил от Артема Здунова подарок – новый шлем.

Врио главы республики дал старт соревнованиям, а после посмотрел гонку самых юных участников и выступление опытных гонщиков на мощных байках.

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