Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности пензенец украл из магазина 12 банок кофе

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

В пензенскую полицию обратился представитель одного из местных магазинов, расположенного на улице Луначарского. Мужчина рассказал, что неизвестный украл у них 12 банок кофе.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов. Просмотрев записи с камер наблюдения, они сумели установить предполагаемого вора – им оказался 26-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности. Злоумышленник был задержан неподалеку от магазина сотрудниками патрульно-постовой службы. В ходе личного досмотра при нем был обнаружен украденный товар.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Кофеману грозит лишение свободы на срок до двух лет.