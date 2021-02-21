В Саранске прошла акция «Чистый город! Здоровый город!»

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

В столице Мордовии в очередной раз состоялась профилактическая акция «Чистый город! Здоровый город!». В ее рамках по всему Саранску были выявлены и закрашены надписи наркотического содержания.

Как отмечают организаторы акции, подобные мероприятия в столице республике проводятся на постоянной основе:

Удаление рекламы наркотиков с фасадов административных зданий, жилых домов и построек не только способствуют снижению спроса на запрещенные вещества, но предотвращают мошеннические действия.

Информацию о фактах незаконного оборота наркотиков и содержания наркопритонов можно сообщить в дежурную часть МВД по Республике Мордовия по телефону 8 (8342) 47-77-71.