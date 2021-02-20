Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем защитника Отечества

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Иван Белозерцев отметил, что в преддверии праздника нужно вспомнить о тех, кто отдал жизнь на фронтах Великой Отечественной войны, в Афганистане, Чечне и других горячих точках.

- День защитника Отечества – это праздник тех, кто понимает, что нам важно защищать наше прошлое, традиции, самобытность, - сказал губернатор. – Сейчас Вооруженные силы нашей страны владеют комплексами и установками, аналогов которым нет в мире. Мы сумели возродить авторитет российского солдата и офицера.

После этого состоялась церемония награждения. Майор медицинской службы Тарлан Мамед Рагимоглы Абасов был удостоен медали Жукова за многолетнюю добросовестную службу. Также были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора Пензенской области.