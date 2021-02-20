Вчера Иван Белозерцев провел в Москве рабочую встречу с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта. Губернатор Пензенской области сообщил, что региональный аэропорт не отвечает современным требованиям:- Наш город растет и развивается, и аэровокзалу требуется увеличенная пропускная способность.Глава региона рассказал Александру Нерадько подробнее, как планируется реконструировать здание. Глава Росавиации подтвердил, что в последние годы в Пензенской области значительно вырос пассажиропоток, и выразил готовность поддержать проект на условиях софинансирования.