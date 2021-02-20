Турнир проводится уже много лет - с 2005 года. В этот раз за главный приз боролись команды 17 пожарно-спасательных гарнизонов республики.Участникам предстояло преодолеть 100-метровую дистанцию, проложив при этом две рукавных линии в противоположных направлениях. Вместо пруда или реки - металлический бак с водой, вместо пожара - мишени, которые надо сбить струей из шланга. Но, несмотря на все условности, усилия требуются не менее колоссальные, поскольку полоса проложена по сугробам, не тронутым с начала зимы. И, помимо поставленных задач, есть еще одна, не менее важная - не увязнуть в снегу, потому что важна каждая секунда.В этом году первое место заняла команда пожарно-спасательной части №26, второе - представители пожарно-спасательной части №5, третье - у пожарно-спасательной части №20.