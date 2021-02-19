Валерий Лидин посетил Мордовию с рабочим визитом

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Мероприятие запланировано на март-апрель этого год и состоится в Саранске. Валерий Лидин, являющийся координатором Ассоциации, обсудил вопросы по организации мероприятия с председателем Госсобрания Мордовии Владимиром Чибиркиным.

- Такие мероприятия позволяют нам обменяться опытом и выявить проблемы каждого отдельного региона, - отметил спикер пензенского Законодательного Собрания.

В рамках официального визита также состоялась трехсторонняя Главной темой разговора стало расширение сотрудничества между регионами, связанными многолетними добрососедскими отношениями.