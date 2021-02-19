Проект Пензенского драматического театра получил грант в два миллиона рублей

Средства пойдут на постановку новой пьесы, главную роль в которой исполнит Сергей Казаков. Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Экспертный совет Министерства культуры РФ определил получателей грантов на реализацию творческих проектов.

Всего на конкурс поступило 203 заявки. Экспертный совет Министерства культуры выбрал 15 проектов. В числе победителей оказался и Пензенский драматический театр. Учреждение получит два миллиона рублей из федерального бюджета на постановку спектакля «Мертвые души» по поэме Н. В. Гоголя, которую инсценировал М. А. Булгаковым.

Режиссером выступит Рустем Фесак - сотрудник подмосковного чеховского музея-заповедника «Мелихово». Ранее ставил спектакли русских и советских классиков в разных уголках нашей страны, в том числе и пьесу Тургенева «Месяц в деревне» в ТЮЗе города Заречного.

Художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков исполнит роль Павла Ивановича Чичикова. Этой ролью маэстро отметит свой день рождения – в этом году Сергею Владимировичу исполняется 55 лет.

Премьера «Мертвых душ» состоится в сентябре, в начале нового 229-го сезона.