Работы на Бакунинском мосту завершены на 80%

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Напомним вам, что новый мост через Суру возводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Строительство идет по графику, без задержек.

- На сегодня завершено 80% работ на объекте, - отметил Игорь Умнов.

Движение по мосту планируют возобновить уже 1 сентября. Срок службы нового путепровода – 50 лет.

Также участники совещания обсудили возможность реконструкции проезда под железнодорожными путями, расположенного за Бакунинским мостом. Его планируется расширить до четырех полос.