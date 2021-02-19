Пензенская санавиация снова возобновила работу

Установившаяся хорошая погода позволила возобновить рейсы. Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Установившаяся благоприятная погода позволила пензенской санавиации вернуться к работе. В среду, 17 февраля, спецвертолет прилетел в Нижний Ломов, откуда забрал 63-летнего пациента с инфарктом миокарда. За 40 минут мужчину удалось доставить в Пензенскую областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко. Вчера спецрейс отправился в Кузнецк за пациентом с нестабильной стенокардией. Транспортировка мужчины в Пензу заняла 50 минут.

Напомним вам, что санавиация была запущена в нашем регионе в октябре прошлого года. В наши дни именно вертолет является самым быстрым и удобным способом транспортировки тяжелых пациентов.

Вертолет «Ансат» оснащен всем необходимым медицинским оборудованием, препаратами, термоодеялом. Пациентов в полете сопровождает бригада медиков.