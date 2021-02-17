В Спутнике открылась детская поликлиника

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня объект посетил губернатор Иван Белозерцев. Он напомнил, что с просьбой построить в Спутнике детскую поликлинику к нему обратились молодые мамы, проживающие в микрорайоне. Тогда глава региона пообещал помочь в решении этого вопроса.

- Поликлиника вышла современная и уютная, - заключил губернатор после осмотра учреждения. – Здесь будет комфортно и маленьким пациентам, и их родителям, и врачам.

Учреждение способно принять до 500 посетителей в день. В здании есть все необходимое для этого: кабинеты врачей-специалистов, дневной стационар на 15 коек, инфекционный блок и другое.

- Важно, чтобы наши дети болели как можно меньше, - резюмировал Иван Белозерцев.