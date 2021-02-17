Жителя Саранска, забившего отца табуретом до смерти, отправили на принудительное лечение

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ночь на 30 августа прошлого года 21-летний житель Саранска повздорил со своим 50-летним отцом. Во время конфликта юноша схватился за табурет и начал им избивать мужчину. После этого парень ушел из квартиры.

Вернувшись вечером, он понял, что отец не подает признаков жизни и решил избавиться от тела, сбросив его со второго этажа на улицу. Труп обнаружили прохожие следующим утром. После задержания юноша объяснил, что долгое время испытывал неприязнь к отцу.

Экспертиза показала: в момент убийства и настоящее время парень не осознавал, что делает. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, по решению суда юноша был отправлен на принудительное лечение.