Завтра в Пензенской области ожидается до -33 градусов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным пензенского Гидрометеоцентра, завтра ночью и утром местами в области ожидается похолодание до -33 градусов. Днем – до -19. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер южный до 10 метров в секунду.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ

- Не выходите на улицу без крайней необходимости. Не выпускайте детей и домашних животных.

- В случае выхода из дома одевайте несколько слоев одежды, не забывайте про варежки, шарфы, шапки.

- Больше двигайтесь.

- Откажись от алкоголя.

По всем вопросам обращайтесь по телефону доверия ГУ МЧС России по Пензенской области - 8 (8412) 681-112.