В Пензенской области прививки от коронавируса сделали уже более 18 тысяч человек

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По информации минздрава, в регионе работают 45 площадок вакцинации. К 1 марта планируется увеличить их количество до 60.

Запись на вакцинацию доступна через портал государственных услуг. Этой услугой воспользовались уже 8 930 жителей области.

С начала кампании прививки сделали уже 18050 граждан.

Губернатор Иван Белозерцев поручил сохранять темпы вакцинации, а также усилить информационно-разъяснительную работу:

- В первую очередь, прививки нужно делать людям старшего возраста и тем, кто входит в зону риска. Прививка сохранит жизнь.