Пензенские врачи спасли беременную женщину с 80% поражения легких

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Как рассказал заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, заведующий перинатальным центром Михаил Беляев, это стало возможным благодаря телемосту с федеральными медиками.

- Из-за коронавируса беременные женщины стали позже вставать на учет, - отмечает специалист. - Из-за этого мы все чаще выявляем патологии, которых можно было бы избежать при своевременно обращении к врачу. Также часто поступают беременные с коронавирусом. К нам как-то поступила женщина с 80% поражения легких. Мы срочно организовали телемост с московскими коллегами. Ситуация была угрожающей и для женщины, и для ее пока неродившегося ребенка. Вместе с коллегами мы приняли решение, что женщину надо срочно родоразрешать. Специалисты федеральной клиники поддерживали с нами связь вплоть до стабилизации состояния пациентки.

По словам врача, сейчас и мама, и новорожденный малыш находятся в удовлетворительном состоянии.

Всего за прошлый год пензенские медики провели 197 телемедицинских консультаций. За январь этого года было организовано 25 телемостов.