«Лыжня России» в Пензе: как пройдет массовая гонка в 2021 году

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Как обычно, в массовой лыжной гонке примут участие не только именитые спортсмены, но и простые любители. Возраст спортсменов значения не имеет, но чаще всего лыжню в нашем городе покоряют люди от 3 до 80 лет.

В этом году гонка пройдет 13 февраля в лесном массиве микрорайона Арбеково на верхней поляне - со стороны дороги на с. Малая Валяевка.

Ожидается, что в заезде примут участие примерно 2000 человек. Для них предусмотрены две дистанции: юноши и девушки 2003 года рождения и младше проедут пять километров, а мужчины и женщины 2002 года рождения и старше – десять.

Спортсменов ждет полевая кухня, выступления творческих коллективов, а также аниматоры для совсем маленьких зрителей.

Участие лиц, не достигших 17 лет, допускается только при наличии разрешения от врача. Участники от 18 лет при себе должны иметь также допуск от врача либо расписку, подтверждающую их ответственность за собственное здоровье.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

10.00-11.30 – регистрация участников;

11.00-11.40 – построение;

11.45 – торжественная церемония открытия соревнований;

12.00 – старт гонок на 5 и 10 км;

13.00-14.00 – награждение победителей и призеров соревнований.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Из-за гонки в схему организации дорожного движения вносятся изменения. На дороге на село Малая Валяевка от пересечения с дорогой-дублером ул. Окружной до поворота на стадион «Снежинка» (по левой и правой сторонам) с 08.00 до 16.00 будет ограничена стоянка. А скорость движения на этом же участке с 09.00 часов до 16.00 ограничена до 20 км/ч.

Более подробную информацию можно получить в комитете по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы по тел. 34-34-98, 34-35-38.