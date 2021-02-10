В Пензенской области инспекторы ДПС помогли шестилетней девочке

Лейтенант полиции Владислав Локосов и старший лейтенант полиции Владимир Раваев. Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Обычное рабочее утро инспекторов ДПС Владимира Раваева и Владислава Локосова началось с ЧП: во время дежурства в Грабово к сотрудникам ГИБДД подбежала взволнованная женщина. Гражданка рассказала, что вела дочку в детский сад. По пути шестилетняя малышка поскользнулась и поранила ладонь. Кровь, несмотря на то, что мать ребенка сразу же перевязала рану, не останавливалась.

Девочку срочно нужно было везти в Пензу для оказания помощи, но из-за загруженных дорог это бы заняло достаточно много времени. Раздумывать было некогда: посадив ребенка и ее мать в машину и включив проблесковые спецсигналы и звуковую сирену, инспекторы направились в областную детскую клиническую больницу им. Филатова. Дорога до учреждения заняла считанные минуты.

Здоровью девочки ничего не угрожает. Мама поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за отзывчивость.

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